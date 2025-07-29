"Трамп у ці ігри не грає": у США пригрозили диктатору Путіну

Володимир Путін. / © Associated Press

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Американські сенатори з Республіканської партії підтримують підхід президента США Дональда Трампа до Росії та зокрема, диктатора РФ Володимира Путіна. Єдиний шлях змусити “фюрера” до миру - через економічний тиск і силу.

Про це повідомляє кореспондентка “Суспільного” з Вашингтону.

Сенатор Джон Кеннеді порівняв взаємодію з Путіним із "годуванням акули з руки". Диктатор РФ зневажливо ставиться до Штатів та особисто до Трампа, вважає республіканець.

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"Путін розуміє лише силу. З ним неможливо порозумітися. Єдиний спосіб змусити його до переговорів - змусити голодувати його військову машину. Ми маємо вдарити по його бюджету, зупинивши продаж російської нафти через вторинні санкції", - заявив Кеннеді.

Тим часом сенатор-республіканець Берні Морено наголосив: Путін "скоро дізнається", що Дональд Трамп - не Джо Байден, і з ним не вдасться грати в ігри.

"Убивства в Україні мають припинитися. І якщо Путін хоче затягнути це чи гратися — він дізнається, що Трамп у ці ігри не грає", - наголошує Морено.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем наголошує, що диктатор РФ Володимир Путін прорахувався щодо Трампа. Зі слів Грема, він повністю розуміє розчарування американського лідера щодо постійних атак Росії на Україну. Це, вважає він, свідчить про "відсутність реального бажання сісти за стіл мирних переговорів".

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Окрім того, соратник Трампа звернувся до росіян, які вважають, що американський президент не є серйозним щодо завершення кровопролиття між Україною та Росією. Він закликав до переговорів, бо, мовляв, росіяни “незабаром побачать, що Джо Байден більше не президент”.

Дата публікації 17:10, 28.07.25 Кількість переглядів 554 Трамп дивує новим дедлайном для Путіна: Я дуже розчарований Путіним і скорочую 50-денний термін до…