Вчені виявили нову небезпеку дитячого ожиріння: подробиці

Дитина / © Freepik

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Ожиріння у дітей — це не лише про фізичне здоров’я. Нове масштабне дослідження виявило, що зайва вага у ранньому віці суттєво підвищує ризик розвитку тривожних розладів, депресії і навіть самогубств.

Про це пише Storinka.

Фахівці проаналізували дані майже 7 тисяч дітей віком від 3 до 17 років, які проходили лікування від ожиріння. Їхній стан порівнювали з понад 34 тисячами осіб, які не мали проблем із вагою.

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Результати шокували: серед тих, хто страждав на ожиріння, частіше фіксували психічні розлади. Крім того, за період спостереження померли 39 людей зі «слабкої» групи, середній вік яких становив лише 22 роки. Причини — хвороби серцево-судинної та ендокринної систем.

Значну роль відіграє і соціальний фактор. Діти з ожирінням нерідко стикаються з дискримінацією, що провокує хронічний стрес, тривожність, занижену самооцінку та депресію. Це, у свою чергу, підвищує ризик суїцидальної поведінки вже в юнацькому віці.

Раніше вчені вже пов’язували ожиріння з коротшою тривалістю життя. Сьогодні ж фокус зміщується і на психічне здоров’я. Експерти закликають батьків, педагогів і медиків приділяти більше уваги як фізичному, так і емоційному стану дітей.

Нагадаємо, чути биття власного серця у вусі — для деяких людей це не метафора, а тривожна реальність. Йдеться про пульсуючий шум, який проявляється як ритмічний гул, стукіт або свист у такт серцебиття. За словами медиків, такий симптом може бути ознакою низки захворювань.

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Пульсуючий шум трапляється приблизно у 10% пацієнтів із тинітусом. На відміну від звичайного дзвону, цей звук має чіткий ритм, зазвичай виникає в одному вусі й не супроводжується втратою слуху. Причина — зміни в кровотоці поблизу внутрішнього вуха, тож шум не уявний, а фізично зумовлений.