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Що таке кероб та яка його користь і застосування
Суперфуд із ріжкового дерева не містить кофеїну, підходить для дітей, алергіків і діабетиків. Чим корисний — читайте у статті.
Кероб, або порошок з плодів ріжкового дерева, поступово здобуває популярність як здоровий і натуральний замінник какао. Його використовують для приготування напоїв, десертів та навіть ліків. Розглянемо докладно, чим корисний кероб, у чому його переваги перед какао, та як саме його застосовують.
Про це пише видання Deluxe.
Що таке кероб і звідки він походить
Кероб — це порошок, який виготовляють із сушених і перемелених стручків ріжкового дерева (Ceratonia siliqua). Це вічнозелене дерево, яке належить до родини бобових, росте переважно в країнах Середземномор’я — зокрема в Іспанії, на Кіпрі, у Греції та Італії. Висота дерева може сягати 12 метрів, а один екземпляр здатен плодоносити до 200 років.
Плоди — це довгі, вигнуті стручки, що зовні нагадують роги, через що рослина отримала назву «ріжкове дерево». Всередині стручка міститься солодка, поживна м’якоть та тверде насіння. Саме з м’якоті після висушування й перемелювання отримують кероб-порошок.
Історія та культурне значення
Ріжкове дерево згадується в багатьох історичних та релігійних джерелах. За біблійними переказами, Іоанн Хреститель під час життя в пустелі вижив завдяки саме цим стручкам, тому їх ще називають «хлібом Іоанна». У притчі про блудного сина також згадується, що він харчувався плодами ріжкового дерева.
Цікаво, що насіння кероба має майже ідеально стабільну вагу — близько 0,2 грама. Саме з цієї причини в античності їх використовували як еталон ваги для зважування дорогоцінного каміння. Звідси походить слово «карат», що досі застосовується в ювелірній справі.
Склад і поживна цінність
Кероб має багатий вітамінно-мінеральний склад. Він містить вітаміни A, D, E, групи B, а також магній, кальцій, калій, залізо, фосфор, фтор і марганець. Завдяки високому вмісту клітковини (близько 39%) кероб позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту.
Калорійність какао становить близько 530 ккал, тоді як кероб має значно менше — 222 ккал. За вмістом білків какао містить 12,9 г, а кероб — 4,6 г. У плані жирів какао багате на них — 53,2 г, натомість кероб містить лише 0,7 г жирів. Вуглеводів у какао 9,4 г, а в керобі їх значно більше — 89 г. Кофеїн і теобромін, які є в какао, відсутні у керобі. Щодо глікемічного індексу, то какао має показник 20–25, а кероб приблизно 40.
На відміну від какао, кероб не містить кофеїну, теоброміну, фенілетіламіну та інших речовин, що можуть викликати алергію, головний біль або нервову збудливість.
Користь для здоров’я
Кероб — це не просто смачний інгредієнт, а функціональний продукт з цілим рядом корисних властивостей:
Зміцнює імунітет завдяки вітаміну D та антиоксидантам.
Покращує травлення, очищає кишечник від токсинів і сприяє здоровій мікрофлорі.
Підходить діабетикам: має середній глікемічний індекс і не містить рафінованого цукру.
Знижує рівень холестерину та виводить токсини.
Не викликає алергії, на відміну від шоколаду або какао.
Сприяє схудненню: знижує апетит за рахунок регулювання гормону голоду греліну.
Стимулює відновлення печінки та має ранозагоювальну дію.
Можна вагітним, дітям і людям похилого віку, оскільки не містить щавлевої кислоти, яка заважає засвоєнню кальцію.
Застосування в кулінарії та медицині
Кероб універсальний у використанні. Його застосовують для приготування напоїв, десертів, соусів, випічки та навіть лікувальних сиропів. З ним готують:
гарячі напої (альтернатива какао або каві);
смузі та коктейлі;
шоколадні батончики та цукерки;
печиво, мафіни, торти, млинці;
морозиво та пастила.
У медицині порошок і сироп використовують при кашлі, застуді, розладах травлення, а також як м’який імуностимулюючий засіб. Його додають до препаратів для новонароджених при діареї та зригуванні.
Форми кероба: який обрати
На ринку кероб доступний у кількох формах:
Сирий (raw) — не обсмажений, бежевий за кольором, найсолодший і найменш оброблений варіант.
Злегка обсмажений — має карамельний відтінок та м’який смак.
Сильно обсмажений — насичений темний колір, аромат нагадує гіркий шоколад.
Також кероб продається у вигляді сиропу — природного підсолоджувача, який виготовляють із концентрованого соку плодів ріжкового дерева. Найвідоміший сироп — «Чорне золото Кіпру».
Рецепти з керобом
Домашній «шоколад»
Інгредієнти: 6 ст. л. кероба, 50 г какао-масла, горіхи, спеції.
Приготування: розтопіть масло, додайте кероб і горіхи, перемішайте, залийте у формочки й поставте в морозильник.
Веганські цукерки
Інгредієнти: фініки, родзинки, горіхи, кероб, спеції, сік апельсина.
Приготування: подрібніть усі інгредієнти, сформуйте кульки, обваляйте в кокосовій стружці.
Кероб-напій
1 ч. л. порошку на 250 мл води або молока. Заваріть як каву або просто змішайте з гарячим молоком.
Протипоказання та застереження
Кероб не має серйозних протипоказань і підходить практично всім. Виняток — індивідуальна непереносимість або надмірне вживання сиропу людьми з підвищеною чутливістю до фруктози. Людям з діабетом варто обирати порошок без добавок.
Кероб — це не просто альтернатива какао, а повноцінний функціональний продукт, що поєднує смак, користь і універсальність. Завдяки низькій калорійності, відсутності алергенів та насиченому складу, він підходить для дітей, вагітних, людей похилого віку й тих, хто дотримується здорового харчування. Цей природний інгредієнт варто включити до щоденного раціону як смачну й корисну альтернативу солодощам.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що раніше ми вже давали поради нутриціолога щодо вибору шоколаду, який не шкодить здоров’ю. Оптимальним варіантом є шоколад з вмістом какао від 70%, оскільки така концентрація сприяє покращенню стану судин і зменшенню запалення.