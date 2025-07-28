Трамп скоротив ультиматум Путіну до 12 днів: Зеленський відреагував

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. / © Associated Press

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Рішення президента США Дональда Трампа скоротити для диктатора РФ Володимира Путіна 50-денний термін на припинення війни - це чітка позиція, що виявлена дуже вчасно.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський.

“Чітка позиція та висловлена рішучість саме вчасно, коли багато чого може змінити сила заради справжнього миру. Я дякую президенту Трампу за його зосередженість на порятунку життів та зупиненні цієї жахливої війни”, - наголосив глава держави.

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Зеленський заявив, що Україна залишається відданою миру та працюватиме зі США, ”щоб зробити обидві наші країни безпечнішими, сильнішими та такими, що процвітають”.

Нагадаємо, під час зустрічі з прем’єром Британії Кіром Стармером президент США Дональд Трамп заявив про скорочення для диктатора РФ Володимира Путіна 50-денного терміну на припинення війни, який дав раніше. Це “приблизно 10 або 12 днів”, каже очільник Білого дому. Причиною називає відсутність прогресу.

Тим часом соратник Трампа, сенатор Ліндсі Грем наголошує на тому, Путін прорахувався щодо Трампа. Республіканець каже, що повністю розуміє розчарування американського лідера щодо постійних атак Росії на Україну.

Дата публікації 17:10, 28.07.25 Кількість переглядів 202 Трамп дивує новим дедлайном для Путіна: Я дуже розчарований Путіним і скорочую 50-денний термін до…