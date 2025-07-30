Как хранить чеснок на зиму, чтобы он долго оставался свежим: что нужно положить рядом

Как сохранить чеснок на долгое время / © unsplash.com

Реклама

Многие, выкопав чеснок, начинают сразу стряхивать с него землю и удалять ботву, делая его идеально чистой. Однако эксперты так поступать не рекомендуют.

В течение 5-6 недель после выкапывания питательные вещества все еще “переходят” от ботвы к головке. Поэтому, если вы оставите чеснок в таком виде, в каком вы его выкопали, то он станет гораздо питательнее, вкуснее, а еще будет лучше лежать.

Одной из главных ошибок, которую допускают почти все огородники, является хранение чеснока во влажном помещении. Его нельзя класть в холодильник в отделение для овощей.

Реклама

Оптимальной температурой хранения чеснока на зиму 15 градусов. Выбирайте сухое и прохладное помещение с достаточной вентиляцией.

Эксперты рекомендуют хранить чеснок в сетках, плетеных корзинах или на деревянной решетке. А вот пластиковые пакеты лучше не использовать, ведь они не обеспечивают достаточной циркуляции воздуха, поэтому чеснок начинает гнить.

Чтобы как можно дольше сохранить чеснок в домашних условиях и избежать заражения грибком, разложите рядом с чесноком листья шалфея или мяты. Эти лекарственные растения выделяют фитонциды, которые защищают его от плесени.

Не забывайте регулярно осматривать головки чеснока и удалять поврежденные, размягченные или заплесневевшие зубчики. Этим вы сможете предотвратить распространение болезней.

Реклама