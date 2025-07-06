Когда надо выкапывать чеснок: главные признаки созревания, которые нельзя пропускать

Когда нужно выкапывать чеснок / © unsplash.com

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Чтобы чеснок хорошо хранился, не гнил и не засыхал, его нужно своевременно выкапывать. Если собрать его раньше, зубчики не успеют созреть полностью, а при позднем выкапывании головки будут распадаться и потеряют свой вкус. Рассказываем, ссылаясь на ресурс zaxid.net, когда лучше выкапывать чеснок, чтобы он хранился максимально долго.

Когда выкапывать чеснок: оптимальные сроки

Зимний чеснок обычно собирают во второй половине июля, в то время как яровой — примерно на 2–3 недели позже, где-то в начале августа. Однако ориентироваться следует не только на календарь, но и на внешний вид овоща.

За 2–3 недели до планируемого сбора следует снизить полив, особенно если стоит дождливая погода. Избыток влаги может отрицательно сказаться на сохранении головок. Для ускорения созревания многие огородники осторожно разворачивают почву вокруг головок, чтобы обеспечить лучшее «дыхание» корневой системы.

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Какие главные признаки того, что чеснок созрел

Чтобы убедиться, что чеснок готов к уборке, достаточно раз в несколько дней выкапывать 1-2 пробных головки и оценивать их состояние.

Шелуха должна быть тонкой и плотной.

Если кожура еще влажная, блестящая и тянется к стеблю, чесноку нужно еще созреть.

Стебель начинает полегать, листья подсыхают снизу вверх — это тоже признак спелости.

Как правильно выкапывать чеснок

Используйте вилы, а не лопату, так меньше шансов повредить головки.

Если земля слишком сухая, ее можно слегка увлажнить за день до уборки, это снизит риск обламывания корней у донышка.

Влажная почва облегчит работу и снизит вероятность заражения урожая.

Как правильно сушить чеснок после уборки.

После выкапывания разложите головки рядами прямо на грядке, желательно так, чтобы листья из верхнего слоя затеняли головки внизу, это защитит их от прямого солнца. Сушить следует:

2–3 дня с одной стороны, затем перевернуть и досушить в течение нескольких дней.

Хорошо высушенный чеснок имеет упругие, а не мягкие зубцы, сухую и тонкую кожуру.

Перед хранением внимательно переберите чеснок. Все головки с трещинами, пятнами, признаками гнили или болезнями следует отложить отдельно, их нельзя долго хранить.