Никогда не выбрасывайте проросший чеснок — его еще можно есть

Безопасно ли есть чеснок, если он уже выпустил молодые зеленые побеги? Вот что об этом говорят эксперты.

Все они соглашаются с тем, что можно есть пророщенный чеснок. Их появление просто указывает на то, что чеснок просто начал сам размножаться. По словам Ричарда ЛаМарита, шеф-инструктора растительного кулинарного искусства в Институте кулирнарного образования, чтобы дать такую лестницу чесноку нужно некоторое время и силы. То есть это означает, что он стал стареть. Хотя для употребления он полностью безопасен, но его вкусовые качества могут измениться.

Если зеленые побеги только начали появляться, а чеснок все еще остается достаточно твердым и нет пятен, он, вероятно, будет смаковать так же хорошо, как и еще не проросший. Но следует использовать приправу как можно скорее, пока он не состарился и не испортился.

Нужно ли удалять зеленый побег

Грег Стюдер, чесночный фермер из штата Вискосин, США, считает, что побег удалять не нужно. Хотя сами зубчики чеснока уже могут немного изменять свой вкус, сам росток довольно приятный и мягкий. Вообще многие считают эту часть растения настоящим деликатесом.

Конечно, если вы сами не хотите есть паги, можете его просто удалить. Это никак не повредит чесноку.

Чтобы чеснок не пророс, его нужно правильно хранить. Лучше всего делать это в прохладном, хорошо проветриваемом и темном месте. Не храните чеснок в закрытом шкафчике рядом с горячими приборами.

С помощью керамических банок можно сохранить чеснок свежим гораздо длиннее. Также подойдет широкий проволочный ящик. В зависимости от сорта, головки чеснока можно хранить от 2 до 9 месяцев.

Если вы знаете, что долгое время не будете использовать чеснок, можно попытаться заморозить его. В морозильную камеру можно отправлять даже чеснок, который уже имеет небольшие зеленые побеги. Перед этим нужно очистить, измельчить, положить в пакет или герметичный контейнер. Так он будет сохраняться в течение одного года.

Когда чеснок уже есть нельзя

Как только он станет мягким, заплесневеет, потеряет цвет – его лучше сразу выбросить. Свежий чеснок жесткий, плотно завернутый в кожуру.

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