Проблеск шансов для Украины: Трамп сокращает время для решения Кремля

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп неожиданно сократил срок, предоставленный России для достижения перемирия с Украиной — вместо объявленных ранее 50 дней он озвучил новый срок всего 10–12 дней. Этот шаг стал сигналом для Киева, который принял жесткую позицию Вашингтона как "четкое послание о мире через силу". Но в Москве и среди ее союзников начинается игра на опережение.

Об этом пишет CNN.

Ранее Трамп утверждал, что Путин уже принял решение не идти на сделку. В то же время, как отмечает CNN, изменение сроков может иметь значение, поскольку следующие две недели критические. До 3 сентября, когда истекал предыдущий дедлайн, Россия, вероятно, успеет реализовать большинство своих последних успехов на фронте. Речь идет об угрозе окружения Покровска, Константиновки и Купянска. Утрата этих направлений может изменить динамику войны и взорвать оборону Украины зимой.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак публично поддержал действия Трампа, заявив: "Путин уважает только силу - и это послание громкое и четкое". Он добавил, что сокращение сроков лишь подчеркивает решительность президента США.

Однако в Белом доме понимают: если по новому сроку не будет конкретных действий, это лишь усугубит скепсис относительно способности Трампа вести жесткий курс. В случае невыполнения обещанного его администрацию могут обвинить в слабости и непоследовательности.

Одним из вариантов действий является введение масштабных вторичных санкций или пошлин против стран, поддерживающих торговлю с Россией, прежде всего Индии и Китая. Это станет жестким шагом с колоссальными последствиями: Индия является союзником США, но сильно зависит от российской нефти, а Китай – стратегическим партнером Кремля, экономически переплетенным с Вашингтоном.

Санкции могут обернуться потрясением для глобального энергетического рынка и болезненно ударить по самим Соединенным Штатам. В то же время давление Китая — если Пекин решит повлиять на Москву — может стать одним из факторов, которые изменят ситуацию. Хотя Китай и предупредил европейских дипломатов: если Россия проиграет, США сосредоточат сдерживание Пекина. Поэтому для Китая может быть выгоднее просто ждать ослабления Трампа, чем менять свою стратегию.

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В итоге следующие 10–12 дней превращаются в сверхнапряженную паузу. Кремль должен удержать поддержку партнеров. Украина — не дать россиянам продвинуться дальше. А администрация Трампа — либо реализовать угрозу, либо найти выход, не обнуляющий ее авторитет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение президента США Дональда Трампа сократить для диктатора РФ Владимира Путина 50-дневный срок на прекращение войны – это четкая позиция, которая обнаружена очень вовремя.