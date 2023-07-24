Сильно переели: что делать, чтобы успокоить свой желудок

Эти советы пригодятся, если вы сильно переели и не знаете, как успокоить желудок.

Случается, что человек переедает и испытывает дискомфорт или даже больше в животе, желудок кажется слишком переполненным, словно вот-вот лопнет. Конечно, можно просто подождать несколько часов, чтобы неприятные ощущения прошли. Но можно действовать уже здесь и сейчас. Улучшить состояние помогут простые, но действенные советы.

Выпейте чаю

Хотя может казаться, что вы больше не можете ничего съесть или выпить, но точно удивитесь, когда сделаете несколько глотков из чашки с чаем. По словам спортивного диетолога Бена Макдональда, если выпить чаю из корня цикория и без кофеина, это поможет пищеварению и быстро успокоит желудок. Если вкус такого чая вам не нравится, можете заменить его чаем из ромашки – он имеет схожий эффект действия.

Перечная мята

Ее запах не только помогает нейтрализовать пары на кухне и убрать разнообразные запахи, которые появляются при приготовлении пищи. Она также оказывает расслабляющее действие, помогает пищеварению, лишает ощущения тошноты, которое часто появляется после переедания.

Прогулка

Если переели и нужно успокоить желудок, поможет обычная прогулка. Не нужно спешить, даже малейшая подвижность будет эффективным средством для преодоления проблемы. Короткая прогулка после сытного обеда или ужина стимулирует здоровое пищеварение, а еще, прогулявшись, можно предотвратить изжогу.

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