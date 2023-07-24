Сильно переїли: що робити, щоб заспокоїти свій шлунок

Ці поради стануть у пригоді, якщо ви сильно переїли і не знаєте, як заспокоїти шлунок.

Трапляється, що людина переїдає і відчуває дискомфорт або навіть біль у животі, шлунок здається надто переповненим, наче от-от лусне. Звичайно, можна просто зачекати кілька годин, щоб неприємні відчуття минули. А можна діяти вже тут і зараз. Покращити стан допоможуть прості, але дієві поради.

Випийте чаю

Хоча може здаватися, що ви більше не можете нічого з'їсти чи випити, але точно здивуєтеся, коли зробите кілька ковтків із горнятка з чаєм. За словами спортивного дієтолога Бена Макдональда, якщо випити чай із кореня цикорію та без кофеїну, це допоможе травленню та швидко заспокоїть шлунок. Якщо смак такого чаю вам не до вподоби, можете замінити його чаєм із ромашки — він має схожий ефект дії.

Перцева м'ята

Її запах не лише допомагає нейтралізувати випари на кухні та прибрати різноманітні запахи, які з'являються під час приготування їжі. Вона також має розслаблювальну дію, допомагає травленню, позбавляє відчуття нудоти, яке часто з'являється після переїдання.

Прогулянка

Якщо переїли і потрібно заспокоїти шлунок, допоможе звичайна прогулянка. Не потрібно поспішати, навіть найменша рухливість буде ефективним засобом для подолання проблеми. Коротка прогулянка після ситного обіду чи вечері стимулює здорове травлення, а ще, прогулявшись, можна запобігти печії.

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