Проблиск шансів для України: Трамп скорочує час для рішення Кремля

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп несподівано скоротив строк, наданий Росії для досягнення перемир’я з Україною, — замість оголошених раніше 50 днів він озвучив новий термін усього 10–12 днів. Цей крок став сигналом для Києва, який сприйняв жорстку позицію Вашингтона як “чітке послання про мир через силу”. Але в Москві та серед її союзників починається гра на випередження.

Про це пише CNN.

Раніше Трамп стверджував, що Путін уже прийняв рішення не йти на угоду. Водночас, як зазначає CNN, зміна термінів може мати значення, оскільки наступні два тижні — критичні. До 3 вересня, коли спливав попередній дедлайн, Росія, ймовірно, встигне реалізувати більшість своїх останніх успіхів на фронті. Йдеться про загрозу оточення Покровська, Костянтинівки та Куп’янська. Втрата цих напрямків може змінити динаміку війни та підірвати оборону України взимку.

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак публічно підтримав дії Трампа, заявивши: “Путін поважає лише силу — і це послання голосне та чітке”. Він додав, що скорочення строків лише підкреслює рішучість президента США.

Однак у Білому домі розуміють: якщо за новим терміном не буде конкретних дій, це лише посилить скепсис щодо здатності Трампа вести жорсткий курс. У разі невиконання обіцяного, його адміністрацію можуть звинуватити в слабкості та непослідовності.

Одним із варіантів дій є запровадження масштабних вторинних санкцій або мит проти країн, що підтримують торгівлю з Росією — передусім Індії та Китаю. Це стане жорстким кроком із колосальними наслідками: Індія є союзником США, але сильно залежить від російської нафти, а Китай — стратегічним партнером Кремля, економічно переплетеним із Вашингтоном.

Санкції можуть обернутися потрясінням для глобального енергетичного ринку й болісно вдарити по самих Сполучених Штатах. У той же час, тиск Китаю — якщо Пекін вирішить вплинути на Москву — може стати одним із факторів, що змінять ситуацію. Хоча Китай і попередив європейських дипломатів: якщо Росія програє, США зосередяться на стримуванні Пекіна. Тому для Китаю може бути вигідніше просто чекати на послаблення Трампа, ніж міняти свою стратегію.

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У підсумку наступні 10–12 днів перетворюються на наднапружену паузу. Кремль має втримати підтримку партнерів. Україна — не дати росіянам просунутись далі. А адміністрація Трампа — або реалізувати загрозу, або знайти вихід, який не обнулить її авторитет.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення президента США Дональда Трампа скоротити для диктатора РФ Володимира Путіна 50-денний термін на припинення війни - це чітка позиція, що виявлена дуже вчасно.