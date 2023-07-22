Ніколи не викидайте часник, який проріс — його ще можна їсти

Чи безпечно їсти часник, якщо він вже випустив молоді зелені пагони? Ось, що про це кажуть експерти.

Всі вони погоджуються з тим, що можна їсти пророщений часник. Адже їхня поява просто вказує на те, що часник просто почав сам розмножуватися. За словами Річарда ЛаМаріта, шеф-інструктора рослинного кулінарного мистецтва в Інституті кулірнарної освіти, щоб дати такі сходи часнику потрібен деякий час та сили. Тобто це означає, що він почав старіти. Хоча для вживання він повністю безпечний, але його смакові якості можуть вже змінитися.

Якщо зелені пагони тільки почали з'являтися, а часник все ще залишається досить твердим і немає плям, він, ймовірно, смакуватиме так само добре, як і той, що ще не проріс. Але варто використати приправу якомога швидше, поки він не постарів і не зіпсувався.

Чи потрібно видаляти зелений пагін

Грег Стюдер, часниковий фермер із штату Віскосін, США, вважає, що пагін видаляти не потрібно. Хоча самі зубчики часнику вже можуть трішки змінювати свій смак, сам паросток досить приємний і м'який. Взагалі багато хто вважає цю частину рослини справжнім делікатесом.

Звичайно, якщо ви самі не хочете їсти пагі, можете його просто видалити. Це жодним чином не зашкодить часнику.

Щоб часник не проростав, його потрібно правильно зберігати. Найкраще робити це у прохолодному, добре провітрюваному та темному місці. Не зберігайте часник у закритій шафці поряд з гарячими приладами.

За допомогою керамічних банок можна зберегти часник свіжим набагато довше. Також підійде широкий дротяний ящик. Залежно від сорту, голівки часнику можна зберігати так від 2 до 9 місяців.

Якщо ви знаєте, що довгий час не будете використовувати часник, можна спробувати його заморозити. В морозильну камеру можна відправляти навіть той часник, який вже має невеликі зелені пагони. Перед цим його потрібно очистити, подрібнити, покласти у пакет чи герметичний контейнер. Так він зберігатиметься протягом одного року.

Коли часник вже їсти не можна

Як тільки він стане м'яким, запліснявіє, втратить колір — його краще відразу викинути. Свіжий часник твердий, щільно загорнутий у шкірку.

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