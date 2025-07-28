Трамп передумал и дал Путину гораздо меньше времени: эксперт объяснил почему

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

На решение президента США Дональда Трампа изменить сроки ультиматума для РФ могло повлиять на заключение торгового соглашения с Европейским Союзом.

Об этом заявил политолог Игорь Рейтерович в комментарии УНИАН .

"Он решил одну очень важную проблему. Для него в этом контексте российско-украинская война была даже определенным инструментом давления на Европу. Поскольку проблема решена, Европа будет покупать гораздо больше у США, у него более развязаны руки по отношению к РФ", - сказал он.

Реклама

Рейтерович говорит: некоторое время были разговоры, будто Москва предлагала Вашингтону стать крупным торговым партнером, "продавать подсанкционные товары, но не от России, а типа от США, и на этом зарабатывать".

"Теперь по отношению к России он может действовать и по-другому. Думаю, у Трампа уже сформировалось определенное мнение относительно того, что и как делает РФ, что она не собирается садиться за стол переговоров, не понимает язык дипломатии, а понимает только язык силы. И, собственно, сейчас есть время, чтобы эту силу проявить", - пояснил он.

Впрочем, у Белого дома еще одна проблема с Китаем. Ведь Пекин покупает многое у России. Вот почему это будет ударом и по КНР.

"Китаю придется сейчас быстрее думать, как с Трампом договариваться. Россия может упасть в истерику, попытаться эскалировать, повысить градус напряжения, надеясь, что смогут Трампа "переломить" агрессией, или реально садиться за стол переговоров, особенно если Китай будет тоже склоняться в эту сторону и прямо об этом России скажет".

Реклама

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на новый ультиматум Трампа. Мол , каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Впрочем, высказался политик страны-агрессорки "не между Россией и Украиной, а с собственной страной".

Дата публикации 17:10, 28.07.25 Количество просмотров 150 Трамп удивляет новым дедлайном для Путина: Я очень разочарован Путиным и сокращаю 50-дневный срок до...