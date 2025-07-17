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Планировала атаку на мэрию Харькова: СБУ сорвала разведоперацию агентки РФ
В Харькове СБУ задержала женщину, которая передавала врагу координаты у мэрии для возможной атаки. Она действовала через чат-бот пророссийского агента из Донецка.
Служба безопасности Украины разоблачила женщину, которая собирала разведданные для ракетного удара россиян по административному зданию в Харькове.
По данным СБУ, фигурантка передала врагу координаты объекта горсовета, предполагая, что поблизости могут находиться украинские военные. Кафиры планировали использовать эту информацию для прицельной атаки.
Задержанной оказалась 45-летняя безработная харьковчанка. Ее завербовали через пророссийские Telegram-каналы, где она активно оставляла комментарии. Задачей агентки было фиксировать наличие военной техники вблизи админпостроек и передавать отчеты кураторам.
Связь она держала через чат-бот, связанный с Сергеем Лебедевым (псевдо Лохматый) — бывшим жителем Донецка, работающим на российские спецслужбы.
Контрразведка СБУ задокументировала действия информатора и задержала ее по месту жительства.
Женщине объявили подозрение за:
ч. 2 ст. 114-2 УКУ – несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ;
ч. 2 ст. 436-2 УК - оправдывание российской агрессии и глорификация оккупантов.
В настоящее время злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Операция была проведена сотрудниками СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Ранее в Харькове Служба безопасности Украины задержала дежурного информатора российских спецслужб. Им оказался бывший актер местного театра, который под видом обычных прогулок по городу передавал врагу координаты украинских военных.