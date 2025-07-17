Планировала атаку на мэрию Харькова: СБУ сорвала разведоперацию агентки РФ

СБУ сорвала разведоперацию агента РФ. / © Служба безопасности Украины

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Служба безопасности Украины разоблачила женщину, которая собирала разведданные для ракетного удара россиян по административному зданию в Харькове.

По данным СБУ, фигурантка передала врагу координаты объекта горсовета, предполагая, что поблизости могут находиться украинские военные. Кафиры планировали использовать эту информацию для прицельной атаки.

Задержанной оказалась 45-летняя безработная харьковчанка. Ее завербовали через пророссийские Telegram-каналы, где она активно оставляла комментарии. Задачей агентки было фиксировать наличие военной техники вблизи админпостроек и передавать отчеты кураторам.

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Связь она держала через чат-бот, связанный с Сергеем Лебедевым (псевдо Лохматый) — бывшим жителем Донецка, работающим на российские спецслужбы.

Контрразведка СБУ задокументировала действия информатора и задержала ее по месту жительства.

Женщине объявили подозрение за:

ч. 2 ст. 114-2 УКУ – несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ;

ч. 2 ст. 436-2 УК - оправдывание российской агрессии и глорификация оккупантов.

В настоящее время злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Операция была проведена сотрудниками СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Ранее в Харькове Служба безопасности Украины задержала дежурного информатора российских спецслужб. Им оказался бывший актер местного театра, который под видом обычных прогулок по городу передавал врагу координаты украинских военных.