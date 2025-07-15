В Ровно предатель хотел подорвать дом: чем все закончилось

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Служба безопасности предотвратила еще один теракт в Украине. Задержан агент РФ, который готовил взрыв в многоквартирном доме в Ровно.

Об этом сообщает СБУ.

Детали дела о подготовке теракта в Ровно предателем

По материалам дела, фигурант установил самодельное взрывное устройство (СИН) в съемной квартире в центре города по заказу российских спецслужб. После дистанционной активации СВП враг надеялся на мощный взрыв внутри многоэтажки, который приведет к гибели и ранениям среди гражданских жителей и распространению панических настроений в регионе. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили планы рашистов и задержали террориста «на горячем», когда он миновал квартиру.

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"Как установило расследование, задержанным оказался 27-летний львовянин, которого РФ завербовала через Телеграмм-канал по поиску "легких заработков". После вербовки он приехал в Ровно, где по координатам куратора забрал из тайника готовый СВП и прибыл в заранее арендованный дом, который планировался в планировке арендованной квартиры". оборудовал напротив нее телефонную камеру, через которую оккупанты планировали зафиксировать подрыв”, — говорится в сообщении.

После взрыва агент планировал сначала «залечь на дно» в другой арендованной квартире в Ровно, а затем убежать во Львов.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

◾ ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособничество в приготовлении к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

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◾ ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию терактов в Полтаве и Днепре. Задержаны два агентка РФ, которые готовили подрывы судей и волонтеров в прифронтовых городах.

«Заказы российской спецслужбы выполняли две жительницы Полтавы, уже имевшие судимость за наркоторговлю и кражи. Фигурантки получили агентурную задачу на физическую ликвидацию представителей судейских коллегий и известных волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств (СИН)», — говорится в сообщении ведомства.

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