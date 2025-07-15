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- Украина
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Спрос на подержанные авто из США вырос: какие модели чаще всего выбирают украинцы
Большинство подержанных авто из США, которые покупают украинцы — бензиновые и электрические.
В первой половине 2025 года украинцы приобрели 22 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из США. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом сообщила пресс-служба УкрАвтопрома.
Среди ввезенных авто больше всего — бензиновых (42%). Доля электромобилей составила 41%, гибридов — 8%, дизельных авто — 5%, а машин с газобаллонным оборудованием — 4%.
«Средний возраст „американцев“ с пробегом, пополнивших украинский автопарк в этом году — 5,8 года», — говорится в сообщении.
ТОП-5 самых популярных подержанных авто из США в Украине возглавила Tesla Model Y — 2872 регистрации. На втором месте — Tesla Model 3 (2605 авто), далее следуют Ford Escape (1546), Jeep Cherokee (1202) и Nissan Rogue (1151).
Напомним, мы сообщали, что Украина изменила систему автомобильных номеров, и теперь первые две буквы на знаках могут указывать не на регион, а на способ оформления покупки авто.