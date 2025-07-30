На Харківщині СБУ затримала "крота" ФСБ, який наводив удари РФ на позиції свого підрозділу

Затриманий / © Служба безпеки України

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Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала завербованого агента ФСБ у бойовому підрозділі Сил оборони, що стримує наступ росіян у районі Великого Бурлука, Харківська область. Зрадником виявився 26-річний мобілізований українець.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у Telegram.

Як повідомили в СБУ, його завербували через Telegram, що маскувався під пошук «легких заробітків». Мотивом зради стали фінансові проблеми: чоловік мав борги через азартні ігри.

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За даними слідства, агент передавав ФСБ точні координати розташування українських позицій, що дозволяло ворогу завдавати прицільних ударів авіабомбами та артилерією. Сам зрадник завчасно залишав місце служби під вигаданими приводами, уникаючи обстрілів.

Під час таких виїздів він додатково збирав дані про дислокацію інших підрозділів поблизу. Ворог планував використати цю інформацію для підготовки «проривів» углиб території України.

© Служба безпеки України

Зрадника затримали під час фіксації координат українських воїнів на передовій. У нього вилучено смартфон із доказами шпигунської діяльності.

© Служба безпеки України

© Служба безпеки України

Також встановлено особу його куратора — ним виявився Супруненко Олексій Леонідович, уродженець Севастополя та колишній український правоохоронець, який перейшов на бік РФ.

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СБУ вже повідомила обом фігурантам про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Агент перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Для безпеки українських військових СБУ провела додаткові заходи з посилення охорони пунктів базування та маршрутів переміщення сил оборони на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Волині Служба безпеки України викрила і затримала агента білоруського КДБ, який збирав розвіддані про оборонні об’єкти на північному кордоні України.

Також повідомлялось, що СБУ запобігла замахові на комбата 108-го батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова, який готувала ФСБ. Росіяни завербували українця з Дніпропетровщини, видаючи себе за співробітників СБУ.

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