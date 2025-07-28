На Волині СБУ викрила шпигуна білоруських спецслужб (фото)

Затриманий агент / © Управління СБ України у Волинській області

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Служба безпеки України викрила і затримала агента білоруського КДБ, який збирав розвіддані про оборонні об’єкти на північному кордоні України.

Про це повідомили в управлінні СБУ у Волинській області у Facebook.

Затриманим виявився 24-річний місцевий мешканець без постійного місця роботи. Через Telegram-канали він вийшов на контакт із представниками спецслужб Білорусі та погодився на співпрацю в обмін на грошову винагороду.

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Основним завданням агента було шпигування за локаціями блокпостів, фортифікаційними спорудами та логістичними маршрутами українських військ. Крім того, він намагався виявити військові ешелони, що рухались місцевими залізничними коліями або перебували на станціях транзиту.

© Управління СБ України у Волинській області

Для збору даних зловмисник особисто обходив прикордонну місцевість, фотографував військові об’єкти та відмічав їхнє розташування у Google-картах. Спілкування з кураторами здійснював через анонімний чат у месенджері.

Контррозвідка СБУ вчасно викрила злочинця, задокументувала його дії та затримала його за місцем проживання. Під час обшуку було вилучено телефон із доказами зв’язку з представником КДБ, особу якого вже встановили.

На підставі зібраних матеріалів затриманому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Згідно з чинним законодавством, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Спецоперацію провели співробітники СБУ у Волинській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кіберфахівці Служби безпеки України затримали ще одного інформатора ФСБ, який коригував масовані ракетно-бомбові удари російських окупантів по Харкову.

Окрім того, Служба безпеки України запобігла серії масштабних терактів, які готували агенти російської ФСБ. Серед виконавців — троє неповнолітніх, яких окупанти завербували через анонімні Telegram-канали.