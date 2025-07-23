Голова СБУ Малюк заявив про затримання "кротів" у НАБУ – подробиці справи

Василь Малюк / © СБУ

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Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив про затримання двох чинних працівників НАБУ, яких підозрюють у зв’язках з Росією та інших правопорушеннях. Один із них — керівник детективів Дніпровського територіального управління НАБУ Руслан Магамедрасулов.

Деталі голова СБУ розповів під час брифінгу.

За словами Малюка, Магамедрасулов займався не лише службовими обов’язками, а й вів бізнес у РФ через батька. Зокрема, він організовував поставки насіння коноплі до Дагестану, де працює родинне аграрне підприємство. Усе це, як стверджує СБУ, зафіксовано в матеріалах провадження.

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“Це працівник НАБУ, який обслуговував прифронтові регіони — Дніпро і Запоріжжя. Замість виконання своїх обов’язків він займався бізнесом, що пов’язаний із ворогом. Учора, коли його затримували, поводився нахабно і погрожував правоохоронцям”, — заявив Малюк.

Суд вже обрав Магамедрасулову запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб.

Крім того, СБУ затримала ще одного фігуранта — детектива НАБУ Гусарова, який, за словами Малюка, передавав інформацію представникам російської резидентури. Зокрема, він підтримував зв’язок із Іванцовим — колишнім охоронцем Януковича, що працює на спецслужби РФ. Передача даних, за версією слідства, відбувалася у 2015–2016 роках, коли Гусаров ще не був працівником НАБУ.

“Це частина мережі, яка замикається на кадрового російського розвідника Єгорова — того ж, що курував агентурну мережу генерала Шайтанова”, — зазначив очільник СБУ.

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Крім затриманих, слідчі дії проводяться й щодо інших працівників НАБУ. Зокрема, деякі не вказали в анкетах наявність іноземного громадянства у себе чи своїх родичів. За словами Малюка, ці особи не підозрюються у злочинах проти державної безпеки, однак наразі їх перевіряють за допомогою поліграфа та психофізіологічних тестів.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада підтримала закон, який, за оцінками експертів, фактично позбавляє НАБУ і САП незалежності, передавши ключові повноваження Генеральному прокурору.

Напередодні, 21 липня, СБУ, ДБР та Офіс генпрокурора провели понад 70 обшуків, які стосувалися співробітників НАБУ. Редакція ТСН.ua зібрала всю доступну інформацію про резонансні дії силовиків.