Топ із відкритою спиною: як його носити, щоб не світити грудьми / © Credits

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Проте одне питання не дає спокою багатьом модницям, а саме, як носити речі з відкритою спиною, якщо бюстгальтер видно чи взагалі неможливо одягти. Блогерка та авторка сторінки SweaStyle поділилася власним лайфгаком, як носити речі із відкритою спиною впевнено та без стресу.

Речі з відкритою спиною мають чарівний вигляд до того моменту, коли ви починаєте думати, що робити з бюстгальтером. Відкрита спина та бюстгальтер із традиційними бретелями — несумісні. Але це не означає, що доведеться «показати все світу».

Блогерка SweaStyle радить використовувати знімні накладки мʼяких бра, які легко закріпити на внутрішній бік вашої кофтинки за допомогою спеціального тейпу (fashion tape), щоб зафіксувати чашечки чи тканину топа зсередини. Це створює візуальний ефект «без нічого», але з повною безпекою.

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Що ще можна зробити

Силіконові чашечки чи пушап-наклейки. Один із найпопулярніших варіантів — безшовні силіконові чашечки. Вони фіксуються безпосередньо на грудях, не мають бретелей, їх не видно під одягом і вони чудово підтримують форму. Обирайте багаторазові варіанти з якісного медичного силікону.

Топи із вбудованою підтримкою. Багато брендів пропонують відкриті моделі з внутрішньою структурою, а саме вшиті чашечки, еластична підкладка чи щільна тканина, яка підтримує груди навіть без бюстгальтера.

Бра без спинки. Існують спеціальні моделі бюстгальтерів із силіконовими чи прозорими спинками, чи ті, які кріпляться лише на передній частині грудей. Вони створені саме для таких випадків.

Одяг із відкритою спиною це не лише про моду, а про сміливість, індивідуальність і жіночність. Завдяки сучасним технологіям і лайфгакам можна залишатись стильною та впевненою без компромісів зі зручністю.