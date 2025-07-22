ФСБ готовила теракты руками подростков: СБУ разоблачила сговор в нескольких областях

СБУ / © twitter/СБУ

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Служба безопасности Украины предотвратила серию масштабных терактов, которые готовили агенты российской ФСБ. Среди исполнителей — трое несовершеннолетних, которых оккупанты завербовали через анонимные Telegram-каналы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, российские спецслужбы использовали подростков и наркозависимых лиц для совершения терактов против украинских военных и правоохранителей. Всего задержаны 7 агентов, которые должны были произвести взрывы с помощью самодельных взрывных устройств (СВП).

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В Днепре контрразведка СБУ разоблачила двух 14-летних одноклассников из Каменского, пытавшихся взорвать экипаж патрульной полиции. Юношей направили в областной центр, где они забрали из хранилища СВП и заложили его под автомобиль правоохранителей. Задержали подростков, когда те собирались дистанционно активировать взрывчатку.

СБУ / © СБУ

В Кривом Роге задержаны еще три агента. Один из них — 30-летний наркозависимый, ранее судимый за кражи. Именно он изготовил взрывчатку и спрятал ее в городе. Два других — 18-летние жители, которые получили устройство и пытались взорвать им украинского военного.

В Полтавской области СБУ разоблачила 14-летнюю школьницу, которая изготовила СВП и спрятала его в квартире, куда ее направил куратор из ФСБ. По плану туда должны были заманить украинского военного и ликвидировать его.

В Черниговской области удалось предотвратить еще один теракт благодаря 17-летнему подростку, который добровольно обратился к чат-боту СБУ «Спали ФСБшника» и сообщил о вербовке.

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СБУ / © СБУ

На Хмельнитчине задержан 25-летний житель Василькова, приехавший в Каменец-Подольский заложить взрывчатку под авто военного. Мужчину схватили «на горячем».

Все задержанные сообщены о подозрении по двум статьям. Санкция статей предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ / © СБУ

Напомним, в Одессе спецслужбы предотвратили теракт. 53-летняя жительница Волыни, которую дистанционно завербовали российские спецслужбы, пыталась взорвать областной ТЦК.