Россия готовила убийство комбата "Волков Да Винчи": детали от СБУ

Командир 108-го отдельного батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов / © ТСН.ua

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Федеральная служба безопасности России заказала убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Сергея Филимонова. Для этого враг завербовал жителя Днепропетровской области под видом работы на Службу безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство Филимонова, которое готовила российская ФСБ. Она завербовала для этого участника АТО из Каменского. Мужчина попал на «крючок» вражеской спецслужбы, сотрудники которой выдавали себя за сотрудников СБУ и поставили задачу якобы в интересах Украины. Житель Днепропетровщины был уверен, что по поручению СБУ должен обезвредить корректировщика, который работает на Россию, а не украинского военного командира.

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По данным следствия, в одной из соцсетей мужчине позвонила представительница ФСБ, которая выдала себя за сотрудницу СБУ. Женщина сообщила, что интернет-магазин, где фигурант ранее заказывал медпрепараты, якобы финансирует российские войска. Эту ложь российская агент использовала для обвинения украинца в «государственной измене» и утверждала о якобы открытом против него уголовном деле.

Чтобы психологически надавить на украинца, представители ФСБ прислали ему фейковую повестку о вызове на допрос в СБУ. После этого мужчине предложили якобы «сотрудничество» с украинской спецслужбой в обмен на закрытие дела против него. Для этого враг прислал участнику АТО анкету о приеме в СБУ и дал указание прибыть в Киев.

Фейковая анкета на прием на работу в СБУ / © СБУ

Задержание завербованного украинца, который должен был убить Сергея Филимонова / © СБУ

«Кураторы от фсб манипулировали патриотическими убеждениями украинца, который искренне считал, что помогает украинской спецслужбе бороться с врагом. В переписке со своим связным мужчина выражал готовность уничтожать оккупантов — даже ценой собственной жизни», — говорится в сообщении СБУ.

По прибытию в Киев мужчина получил задание арендовать квартиру в жилом комплексе, где якобы проживал украинский военный командир, которого планировали ликвидировать. Фигурант получил указание начать следить за авто Филимонова.

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ФСБшник представил украинского военного как «предателя», якобы наводящего удары по Киеву. После одного из массированных ракетных ударов по столице куратор убеждал фигуранта, что ответственность за это несет «объект», за которым он следит.

Завербованный украинец регулярно присылал куратору фотоотчеты о слежке: фото со двора дома и описание перемещений военного. Впоследствии сотрудник ФСБ передал фигуранту координаты схрона на окраине Киева, где был спрятан автомат Калашникова. Получив оружие, мужчина продолжил слежку и позже получил указание ликвидировать украинского защитника.

Автомат, из которого фигурант дела должен был убить Сергея Филимонова / © СБУ

Оперативники СБУ задержали завербованного украинца, когда тот выходил на улицу со снаряженным оружием. У него провели обыски и изъяли мобильный телефон, с которого мужчина переписывался с куратором из ФСБ.

Задержанному сообщили о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

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«СБУ подчеркивает: представители Службы безопасности не нанимают людей по телефону, не предлагают выполнять противоправные действия и не ставят сомнительных задач. СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины», — отметили в украинской спецслужбе.

СБУ также опубликовала видео допроса завербованного врагом украинца.

В СБУ призвали в случае получения подозрительной повестки или контактов с неизвестными лицами, которые представляются работниками украинской спецслужбы, немедленно сообщать об этом на горячую линию 0 800 501 482 или в чат-бот «Спали ФСБшника».

Напомним, 27 июля командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» сообщил о попытке врага одновременно ликвидировать руководство дроновых подразделений. Российская атака произошла 25 июля, однако не достигла своей цели.

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