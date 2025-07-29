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Война сокращает жизнь украинцев: врач объяснил основные причины
Качество жизни в Украине сейчас резко ухудшилось, а с ним и здоровье. Врач рассказал, как избежать преждевременного старения.
Война влияет не только на психоэмоциональное состояние, но и на физическое здоровье украинцев. Постоянные стрессы, воздушные тревоги, хроническое недосыпание и посттравматический синдром — все это существенно сокращает продолжительность жизни.
Об этом в эфире «Киев 24» рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Никитенко.
По его словам, нынешние условия жизни — это непрерывное истощение организма. Нарушения сна, тревожность и ПТСР разрушают иммунную систему, ухудшают метаболические процессы и оказывают влияние даже на внешний вид человека. В частности, как мужчины, так и женщины могут подмечать ускоренное старение кожи.
«Это все напрямую сокращает продолжительность жизни среднестатистического украинца, если сравнивать с жителями мирных стран Европы», — подчеркнул врач.
В то же время, эксперт отмечает: даже в условиях войны можно минимизировать вред для организма. Среди ключевых советов — соблюдение здорового образа жизни, сбалансированное питание (в частности, средиземноморская диета, богатая антиоксидантами), умеренная физическая нагрузка и качественный сон.
«Это позволит сохранять жизненные ресурсы организма максимально долго», — резюмирует Микитенко.
Напомним, ученые обнаружили три критических этапа старения организма, когда в теле человека происходят наиболее заметные и кардинальные изменения.
Первый переломный момент фиксируется приблизительно в 45 лет — это время завершения репродуктивной функции.