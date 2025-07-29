Война сокращает жизнь украинцев: врач объяснил основные причины

Старение / © forum-ekonomiczne.pl

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Война влияет не только на психоэмоциональное состояние, но и на физическое здоровье украинцев. Постоянные стрессы, воздушные тревоги, хроническое недосыпание и посттравматический синдром — все это существенно сокращает продолжительность жизни.

Об этом в эфире «Киев 24» рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Никитенко.

По его словам, нынешние условия жизни — это непрерывное истощение организма. Нарушения сна, тревожность и ПТСР разрушают иммунную систему, ухудшают метаболические процессы и оказывают влияние даже на внешний вид человека. В частности, как мужчины, так и женщины могут подмечать ускоренное старение кожи.

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«Это все напрямую сокращает продолжительность жизни среднестатистического украинца, если сравнивать с жителями мирных стран Европы», — подчеркнул врач.

В то же время, эксперт отмечает: даже в условиях войны можно минимизировать вред для организма. Среди ключевых советов — соблюдение здорового образа жизни, сбалансированное питание (в частности, средиземноморская диета, богатая антиоксидантами), умеренная физическая нагрузка и качественный сон.

«Это позволит сохранять жизненные ресурсы организма максимально долго», — резюмирует Микитенко.

Напомним, ученые обнаружили три критических этапа старения организма, когда в теле человека происходят наиболее заметные и кардинальные изменения.

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Первый переломный момент фиксируется приблизительно в 45 лет — это время завершения репродуктивной функции.