В Украину возвращается жара: синоптик назвала даты

Жара / © Associated Press

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В ближайшие дни в Украине погода будет очень неустойчивая. Впрочем, с начала августа жара вернется. Однако не везде.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью для "Главреда".

"Начиная с 1-2 августа в юго-восточных областях снова прогнозируем сильную жару +35+38 градусов. На остальной территории Украины ожидаем от +28 до +34. Несколько свежее будет в западных и северных областях, там прогнозируем +21+27", - рассказала синоптик.

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Между тем, до конца июля в некоторых регионах будут похолодание и дожди, а в других - сильная жара. В ближайшие двое суток, 29-30 июля, ночью во многих областях ожидается от +18+23, днем +27+32. На юге и на востоке остается сильная жара. Там будет +35+38 градусов в дневные часы.

В западных областях, Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях 30 июля будет незначительное похолодание. Ночью температура опустится до +14+19 градусов, а днем – +20+25.

"То есть, за счет этих атмосферных фронтов произойдет определенный заток более свежей воздушной массы, а температура снизится. В частности, и на Киевщине", - отметила синоптик.

Как сообщалось, в Украину идет антициклон Karlheinz. Он накроет запад страны дождями и грозами, а юг и центр будут страдать от жары.

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Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, какой будет погода в августе. Метеорологи предполагают последний месяц лета с аномальной жарой и нехваткой осадков. Температурные показатели будут превышать климатические нормы, а дожди будут практически не радовать своей прохладой.

Дата публикации 17:09, 16.07.25 Количество просмотров 129 В Херсонской области зафиксировали торнадо