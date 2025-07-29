США хотят получить часть территории России – громкое предложение уже на столе

Российский остров Большой Диомид, или Ратманова, и американский остров Малый Диомид, или Крузенштерн, находятся в Беринговом проливе. / © Getty Images

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В Вашингтоне обсуждается идея, которая может стать геополитическим прорывом и вызовом для Москвы. США могут предложить России 15 миллиардов долларов за мирное приобретение Командорских островов – стратегического архипелага в северной части Тихого океана.

Детали рассказывает Breaking Defense.

Это предложение призвано усилить американское присутствие в Арктике, обеспечить безопасность судоходных маршрутов и остановить потенциальное проникновение китайских подлодок в Северный Ледовитый океан.

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Идея основывается на исторической аналогии с "глупостью Сьюарда" - покупкой Аляски в 1867 году, которую сначала высмеивали, но в конечном итоге стала ключевой опорой энергетической и оборонной стратегии США. Аналогично, Командорские острова могут превратиться в важную платформу для мониторинга и сдерживания китайских сил, в том числе подводных ракетоносцев, способных угрожать восточному побережью США.

Архипелаг расположен на западном завершении Алеутской гряды между Беринговым морем и северным Тихим океаном. Острова почти безлюдны, но имеют важное географическое и символическое значение, ведь они разделяют родственное алеутское население, ныне проживающее как в России, так и в США. В случае воссоединения это может иметь еще и гуманитарное измерение.

Рост интереса Китая к Арктике только усиливает актуальность инициативы. Пекин активно продвигает Полярный шелковый путь, строит арктическую инфраструктуру и расширяет флот двойного назначения. Теоретически, китайские подводные лодки с баз в Циндао могут пройти через Берингов пролив и разместиться под арктическим льдом. Вооруженные ракетами JL-3 с дальностью более 10 тысяч км, они могут представлять угрозу для американских городов. В случае выхода в Атлантику время предупреждения о запуске сократится до менее 15 минут.

Хотя такой сценарий пока гипотетичен, эксперты предупреждают: модернизация китайских ВМС и политика Пекина по поводу Арктики превращают этот регион в потенциальный театр будущей конфронтации.

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