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Трамп назвал условие для своей поездки в Китай
Трамп подтвердил возможный визит в Китай, но есть одно "но".
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов совершить официальный визит в Китай. Впрочем, поставил для этого условие.
Об этом американский лидер написал в Truth Social.
"Фейковые новости сообщают, что я ищу "саммит" с президентом Китая Си. Это неправда, я ничего не ищу", - написал Трамп.
Глава Белого дома подчеркнул, что его поездка в КНР вполне возможна. Впрочем, состоится только по приглашению Си Цзиньпина.
"Иначе я не заинтересован! Спасибо за ваше внимание этому вопросу", - добавил президент США.
Напомним, издание The Times сообщило, что якобы лидер Китая Си Цзиньпин планирует организовать трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным во время парада до окончания Второй мировой в Пекине 3 сентября. В Кремле заявили, что "фюрер" готовится к поездке в Пекин. Впрочем, об аналогичных планах президента США Дональда Трампа неизвестны Москве.
Впрочем, впоследствии китайские СМИ назвали новую дату, когда Трамп может встретиться с Си Цзиньпином . По их данным, произойти это может, если Трамп посетит Китай перед участием в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который продлится в Южной Корее с 30 октября по 1 ноября.