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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп назвал условие для своей поездки в Китай

Трамп подтвердил возможный визит в Китай, но есть одно "но".

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов совершить официальный визит в Китай. Впрочем, поставил для этого условие.

Об этом американский лидер написал в Truth Social.

"Фейковые новости сообщают, что я ищу "саммит" с президентом Китая Си. Это неправда, я ничего не ищу", - написал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что его поездка в КНР вполне возможна. Впрочем, состоится только по приглашению Си Цзиньпина.

"Иначе я не заинтересован! Спасибо за ваше внимание этому вопросу", - добавил президент США.

Напомним, издание The Times сообщило, что якобы лидер Китая Си Цзиньпин планирует организовать трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным во время парада до окончания Второй мировой в Пекине 3 сентября. В Кремле заявили, что "фюрер" готовится к поездке в Пекин. Впрочем, об аналогичных планах президента США Дональда Трампа неизвестны Москве.

Впрочем, впоследствии китайские СМИ назвали новую дату, когда Трамп может встретиться с Си Цзиньпином . По их данным, произойти это может, если Трамп посетит Китай перед участием в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который продлится в Южной Корее с 30 октября по 1 ноября.

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