В Харькове девушка разделась и прыгнула в озеро ради лебедя: видео

Спасение лебедя в парке в Харькове / © скриншот с видео

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В четверг, 31 июля, в Центральном парке Харькова девушка разделась и прыгнула в озеро, чтобы спасти лебедя.

Видео спасения птицы, которая застряла головой между бревен искусственного острова, опубликовали местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно, как девушка плывет к несчастной птице и помогает ей освободиться из ловушки, в которую она невольно попала.

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Спасательная операция закончилась успешно.

Дата публикации 23:30, 31.07.25 Количество просмотров 23 В Харькове девушка спасла лебедя на озере в парке

Как сообщили «Суспільному " в администрации парка, спасательницей оказалась 30-летняя харьковчанка Кристина. Ее лично поблагодарили за спасение птицы.

«Это животное, которое живет в моем городе. Это живое существо. Я не могу смотреть, когда кому-то плохо. Поэтому я так отреагировала. Когда я плыла, единственное о чем думала: лишь бы еще был жив. А я не очень на самом деле плаваю. Но там не далеко было плыть. Вытащила и он поплыл к своей семье», — рассказала она о своем поступке.

Всего в Центральном парке живут три лебедя. Птица, которая пострадала, еще молодая — ей где-то 2-3 года. После этого происшествия ее осмотрят специалисты из местного зоопарка.

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В администрации парка говорят, что это первый такой случай с птицей за все 12 лет работы.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске собака породы хаски, которая гуляла с хозяином в городском парке, напала на черного лебедя на островке посреди озера.