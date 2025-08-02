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У Балаклії пролунали два вибухи: місто атакували російські дрони
У Балаклії зафіксовано два вибухи після атаки російських дронів-камікадзе по центральній частині міста.
В Балаклії пролунали два вибухи. Окупанти атакували центральну частину міста ударними БпЛА.
Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах начальника Балаклійської міської військової адміністрації Віталія Карабанова.
Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Не покидайте укриттів до відбою тривоги!
Нагадаємо, що раніше росіяни атакували Балаклію: удар припав на цивільне промислове підприємство.