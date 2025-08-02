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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Балаклії пролунали два вибухи: місто атакували російські дрони

У Балаклії зафіксовано два вибухи після атаки російських дронів-камікадзе по центральній частині міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Балаклії пролунали два вибухи. Окупанти атакували центральну частину міста ударними БпЛА.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах начальника Балаклійської міської військової адміністрації Віталія Карабанова.

Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. 

Інформація щодо постраждалих уточнюється. 

Не покидайте укриттів до відбою тривоги!

Нагадаємо, що раніше росіяни атакували Балаклію: удар припав на цивільне промислове підприємство.

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