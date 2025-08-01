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- Війна
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У Харкові ворог ударив БпЛА: є поранені, серед них дитина
Ворог завдав удару дроном «Молнія» по житловому району Харкова.
У п’ятницю, 1 серпня, російські війська завдали удару по Харкову з використанням ударного безпілотника типу «Молнія».
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За попередніми даними, дрон влучив у Київський район міста, поблизу багатоквартирного будинку.
Внаслідок атаки постраждало п’ятеро людей.
«Серед них хлопчик 9-ти років», — повідомив міський голова Ігор Терехов.
Постраждалих шпиталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога.
Нагадаємо, 1 серпня ворог знову атакував об’єкти енергетичної інфраструктури Сумщини. Частина громадян залишилась без світла.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. А фахівці вже працюють над відновленням пошкоджених мереж.