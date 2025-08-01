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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Сумщини: що відомо про наслідки

Ворог знову цілить у критичну інфраструктуру. У Сумах влучили дрони, пошкоджено енергооб’єкти.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Безпілотник

Безпілотник / © Associated Press

1 серпня ворог знову атакував об’єкти енергетичної інфраструктури Сумщини.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Унаслідок атак частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання», — зазначив він.

За його словами, фахівці вже працюють над відновленням пошкоджених мереж.

У той же час виконувач обов’язків міського голови Сум, в.о. міської ради Артем Кобзар повідомив, що два вибухи, які сьогодні пролунали в місті, були ударами ворожих безпілотників по об’єктах цивільної інфраструктури.

«За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих», — наголосив Кобзар.

Нагадаємо, українські військові звільнили населений пункт Кіндратівка, що розташований неподалік кордону з Росією у Сумській області.

За офіційною інформацією, операцію здійснили підрозділи Сил оборони України, які входять до угруповання військ «Курськ», а також сили, підпорядковані головнокомандувачу.

Наразі в Кіндратівці тривають стабілізаційні заходи.

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