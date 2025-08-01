Путін знову заговорив про "Орешнік"

Путін знову погрожує своїм «Орешніком» / © ТСН.ua

Реклама

Путін знову заговорив про балістичну ракету середньої дальності: він заявив, що в Росії зроблено перший серійний «Орешнік».

Про це повідомляє кремлівський пропагандистський ресурс ТАРС.

«Орешнік» вступив до військ», — заявив кремлівський диктатор.

Реклама

Путін очікує, що питання постачання «Орешніка» до Білорусі «закриється до кінця року».

«Зараз обирається місце розміщення», — зазначив він.

Як повідомлялося, наразі відомий один випадок удару ракетою «Орешнік» Україною в листопаді минулого року. Нових запусків цієї зброї зафіксовано не було. Крім того, кажуть у розвідці, поки що не виявлено ознак того, що Росія продовжує випробування чи тренування з використанням цього озброєння.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року російські війська вперше застосували «Орешнік» під час атаки на Дніпро. Російський «фюрер» Володимир Путін тоді назвав удар по українському місту «успішним випробуванням». Нібито метою ракетного удару був завод «Південмаш» у Дніпрі.

Реклама