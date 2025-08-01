Путин снова заговорил об "Орешнике"

Путин снова грозит своим «Орешником» / © ТСН.ua

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Путин снова заговорил о баллистической ракете средней дальности: он заявил, что в России произведен первый серийный «Орешник».

Об этом сообщает кремлевский пропагандистский ресурс ТАСС.

«Орешник» поступил в войска», — заявил кремлевский диктатор.

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Путин ожидает, что вопрос поставки «Орешника» в Беларусь «закроется до конца года».

«Сейчас выбирается место размещения», — отметил он.

Как сообщалось, сейчас известен один случай удара ракетой «Орешник» по Украине в ноябре прошлого года. Новых запусков этого оружия зафиксировано не было. Кроме того, говорят в разведке, пока не обнаружено признаков того, что Россия продолжает испытания или тренировки с использованием этого вооружения.

Напомним, в ноябре 2024 года российские войска впервые применили «Орешник» во время атаки на Днепр. Российский «фюрер» Владимир Путин тогда назвал удар по украинскому городу «успешным испытанием». Якобы целью ракетного удара был завод «Южмаш» в Днепре.

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