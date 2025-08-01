Путін зробив цинічну заяву про окуповані території України

Президент РФ Володимир Путін

Реклама

У п’ятницю, 1 серпня, за тиждень до завершення оголошеного президентом США Дональдом Трампом ультиматуму щодо припинення війни, російський президент Володимир Путін зробив цинічну заяву про території, які окупувала Російська Федерація.

Висловлювання кремлівського дикатора цитують пропагадисти російського державного інформагенства ТАСС.

«Росія не захоплює території під час спецоперації, а повертає своє», — нахабно заявив Путін.

Реклама

Таким чином російський президент брутально зневажив суверенітет України та міжнародно визнані кордони, які, на його думку, можна змінювати за допомогою військової сили.

Раніше господар Кремля уже розповідав про вигадане ним «давнє правило», за яким усе захоплене російською армією переходить у власність Москви.

«Там, де ступає нога російського солдата, то наше», — самовпевнено та нахабно заявив Путін у червні цього року під час виступу на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін серед умов для припинення війни називає «відведення українських військ з територій Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей», а також «відмову України від вступу до НАТО і оголошення нейтрального, позаблокового і без’ядерного статусу».

Реклама