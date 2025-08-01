Путін зробив важливі заяви про війну і переговори

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін зробив низку важливих заяв про війну в Україні та переговори для досягнення миру.

Російського диктатора цитують засоби масової пропаганди.

За словами Путіна, якщо Україна вважає, що зараз не час для переговорів, Росія готова почекати.

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Очільник Кремля загалом позитивно оцінив перемовини у Стамбулі.

«Переговори завжди потрібні і важливі», — сказав він.

Путін також заявив, що виступає за досягнення довгострокового миру в Україні, який не матиме жодних тимчасових обмежень.

А ще, коментуючи ситуацію довкола переговорів з Україною, російський диктатор сказав, що усі розчарування виникають «від надмірних очікувань».

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«Але для того, щоб підійти до вирішення питання мирним шляхом, треба вести докладні розмови. І — не на публіці, а це робити спокійно, в тиші переговорного процесу. І саме для цього ми запропонували створити три групи (йдеться про групи щодо обміну полоненими — ред.)», — додав президент РФ.

Реакція України на заяви Путіна

Коментуючи висловлювання очільника Кремля, керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що «путін знову все перекрутив».

«Україна давно підтримала пропозицію США щодо припинення вогню, ще в березні. Також Україна давно заявила про готовність до зустрічі лідерів, зокрема за участі Трампа, Ердогана і Європи. путін стоїть і каже, що хтось не хоче говорити», — йдеться у дописі Коваленка.

Він зазначив, що насправді це президент Росії хоче далі воювати та обстрілює Україну.

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«Рецепт від брехні — бити його боляче. Тільки так», — резюмував очільник ЦПД.

Нагадаємо, 31 липня президент США Дональд Трамп назвав «огидними» останні масовані атаки Росії по містах України та оголосив, що готовий запровадити санкції проти Москви, якщо вони за вісім днів не досягне з Києвом домовленості про припинення війни.

Водночас США у Раді Безпеки ООН заявили — Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче укладення мирної угоди до 8 серпня.

У Держдепартаменті США своєю чергою заявили, що у процесі припинення війни в Україні важливі дії, а не слова. Там сподіваються, що переговори, які забезпечать тривалий мир, рано чи пізно відбудуться.

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