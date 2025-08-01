«Це огидно» – Трамп зробив нову заяву про Росію

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп назвав огидними останні масовані обстріли Росією українських міст, внаслідок яких загинули десятки людей.

Про це повідомляє Clash Report.

«Я вважаю, що це огидно, те, що вони роблять. Я вважаю це огидно. Це війна Байдена - це не моя війна. Але я сказав, що якщо мене оберуть, я спробую зупинити це. Я вважаю, що те, що робить Росія, дуже сумно. Багато росіян гине… Українці гинуть», - сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про ракетно-дронові обстріли Росією українських територій.

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Водночас він додав, що Сполучені Штати насправді не беруть участі в цій війні і не повинні.

Разом з тим американський лідер також висловив готовність запровадити санкції щодо Росії, якщо за 8 днів не буде досягнуто домовленості про припинення війни.

«Так, у нас є приблизно вісім днів. Так, ми збираємося запровадити санкції. Я не знаю, чи санкції його турбують. Вони знають про санкції. Я знаю краще за будь-кого про санкції, тарифи та все інше. Я не знаю, чи це матиме якийсь ефект, але ми збираємося це зробити», - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше високопоставлений американський дипломат Джон Келлі перед 15 членами Ради ООН заявив, що Росія і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир і президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня.

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