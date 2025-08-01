Тіло українця виявили в готелі в Молдові: подробиці

Прапор Молдови / © Unsplash

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У готельному номері був знайдений бездиханний чоловік. Жахливу знахідку виявили вчора вдень, близько 15:37, на вулиці Букурешть у центрі столиці Молдови.

Про це повідомляють джерела PulsMedia.MD.

За їхніми даними, загиблим виявився 46-річний чоловік з України. Його тіло виявив один із працівників готелю, який одразу ж повідомив поліцію. Чоловік лежав без ознак життя, повиснувши на дверній ручці в номері, де він, ймовірно, зупинився.

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Прибулий на місце події судово-медичний експерт після попереднього огляду тіла не виявив на ньому ознак насильницької смерті, що дає правоохоронцям підстави розглядати як попередню версію самогубство.

Правоохоронні органи розпочали розслідування цього випадку, щоб з’ясувати всі обставини смерті чоловіка, а також причини, які могли спонукати його до такого відчайдушного кроку.

Нагадаємо, у Польщі затримали 39-річного громадянина України, якого підозрюють у викраденні 27-річної українки. Інцидент стався 16 липня 2025 року у Варшаві. За попередніми даними, чоловік вивіз жінку проти її волі, і вона не знала, куди саме її везуть.

Двері автомобіля були заблоковані, тож потерпіла не могла самостійно вибратися. Однак їй вдалося зателефонувати на екстрену лінію та передати диспетчеру важливі відомості: марку й колір автомобіля, а також напрямок руху — з Цеханова до Млави.

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Поліція оперативно зреагувала: транспортний засіб виявили й зупинили в місті Ступськ Млавського повіту. За кермом був підозрюваний, якого одразу затримали. Як з’ясувалося, чоловік уже мав судову заборону на керування транспортними засобами.

Йому висунули обвинувачення за фактом незаконного позбавлення волі та порушення судової заборони. Правоохоронці також заборонили чоловікові наближатися до потерпілої.