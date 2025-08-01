Білорусь розташує нову бригаду ССО біля кордонів України

Білоруські військові / © Associated Press

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Білорусь почала формування нової бригади сил спецоперацій армії, яка базуватиметься у Гомельській області, що межує з Україною.

Про це заявив командувач білоруських сил спеціальних операцій генерал-майор Вадим Денисенко, інформують російські пропагандистські медіа.

«Було ухвалено рішення для посилення саме південної ділянки… На сьогодні це найбільш, так би мовити, неспокійний напрямок, який підтримує нас усіх у тонусі», — сказав Денисенко.

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Він заявив про «дуже складну обстановку» зараз навколо Білорусі. За словами генерал-майора, «ми на неї реагуємо, наприклад, виконуємо завдання щодо прикриття ділянок кордону».

«З одного боку, це невластиве для нас завдання, але з іншого боку — ми з 2022 року його виконуємо. Розуміємо, що це необхідно, і демонструємо свою готовність до захисту батьківщини саме на кордонах», — сказав Денисенко.

За його словами, ССО «готові до виконання завдань із призначення щодо захисту Республіки Білорусь».

До слова, заяви Денисенка пролунали на тлі зустрічі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із президентом Росії Володимиром Путнім 1 серпня. Лукашенко зробив низку заяв про переговори щодо війни в Україні: нарозповідав, як має поводитися Київ, президент США Дональд Трамп, а також висловився за включення Білорусі до переговорного процесу.

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