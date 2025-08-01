Беларусь разместит новую бригаду ССО у границ Украины

Белорусские военные / © Associated Press

Реклама

Беларусь начала формирование новой бригады сил спецопераций армии, которая будет базироваться в Гомельской области, граничащей с Украиной.

Об этом заявил командующий белорусских сил специальных операций генерал-майор Вадим Денисенко, информируют российские пропагандистские медиа.

«Было принято решение для усиления именно южного участка… На сегодня это наиболее, так сказать, неспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе», — сказал Денисенко.

Реклама

Он заявил об «очень сложной обстановке» сейчас вокруг Беларуси. По словам генерал-майора, «мы на нее реагируем, например, выполняем задачи по прикрытию участков границы».

«С одной стороны, это несвойственная для нас задача, но с другой стороны — мы с 2022 года ее выполняем. Понимаем, что это необходимо, и демонстрируем свою готовность к защите родины именно на границах», — сказал Денисенко.

По его словам, ССО «готовы к выполнению задач по назначению по защите Республики Беларусь».

К слову, заявления Денисенко прозвучали на фоне встречи самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным 1 августа. Лукашенко сделал ряд заявлений о переговорах по войне в Украине: нарассказывал, как должен вести себя Киев, президент США Дональд Трамп, а также высказался за включение Беларуси в переговорный процесс.

Реклама