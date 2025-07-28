В страну НАТО из Беларуси залетел беспилотник: что говорят власти

Флаг Литвы / © Getty Images

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В Литву утром 28 июля с территории Беларуси залетел неустановленный беспилотник. Сейчас выясняется, что это был за объект. Президент Литвы Гитанас Науседа был проинформирован об инциденте.

Об этом пишет LRT.

Полиция Литвы сообщила о зафиксированном дроне, который в понедельник утром пересек воздушное пространство страны со стороны Беларуси.

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«Сегодня утром поступили сообщения от граждан о том, что на территорию Литвы, вероятно из Беларуси, влетел беспилотный летательный аппарат (дрон). По имеющейся информации, дрон заметили на высоте около 200 метров, последний раз — вблизи Вильнюса. Полиция задействовала все силы, все службы проинформированы», — заявил представитель Национального центра по управлению кризисами Дарюс Бута.

Жителей Литвы, которые заметят дрон, призвали немедленно сообщать о нем по номеру 112 и ни в коем случае не подходить к устройству.

Тип беспилотника пока не установлен. Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что сейчас выясняется, что это был за объект.

«Информация уточняется. Сегодня погода благоприятна для метеозондов, которые контрабандисты используют для переправки своих товаров. Мы пока не можем сказать точно, что это за объект или объекты», — отметила министр.

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В соцсетях пользователи пишут, что заметили дрон примерно в 5:00. Один из них сообщил, что около 4:40 утра услышал «очень громкий звук, возможно, пролетающего дрона» в районе Шнипишкес в Вильнюсе

Советник президента Литвы Томас Бержинскас сообщил, что Науседа был проинформирован об инциденте. В укрытие президент не направлялся.

Заметим, чужие дроны уже не впервые залетают на территорию Литвы в течение последнего времени. Так, 10 июля в этой стране упал российский беспилотник, который залетел с территории Беларуси.

Уже 16 июля пограничники Литве сбили небольшой дрон, который тоже залетел туда из Беларуси.

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