Лукашенко заявив, що Путін хоче повітряного перемир’я: є вимога до Зеленського

Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Росія та її президент Володимир Путін зацікавлені в укладенні «повітряного перемир’я». Про це заявиви самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко.

Він висловив цю думку під час обговорення можливих переговорів для врегулювання конфлікту між Росією та Україною.

Олександр Лукашенко заявив, що таке перемир’я необхідне, аби «літальні апарати… не падали на голови людям». Звертаючись до президента України, він закликав Володимира Зеленського погодитися на це. На підтвердження своїх слів, він згадав про нещодавній інцидент в Білорусі:

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«Повітряне перемир’я і Росія. У цьому зацікавлений і президент Путін. Але ви ж цього не хочете. Скажіть Зеленському: нехай на це йде, щоб не було ось цих літальних апаратів, і на голову людям не падали. Уже останній, ви знаєте, випадок, коли вже в Білорусь — 59 кілограмів вибухівки, начиненої кульками тощо. Ну, добре, не вибухнула. Вдарила по 10-поверховому будинку, де жили звичайні прості люди. Тому це небезпечна ось ця ескалація. Нам треба припиняти це. І робити треба це акуратно», — сказав він.

У ніч на 29 липня в Мінську на вулиці Матусевича, 72 впав безпілотник. Згодом Слідчий комітет Білорусі оприлюднив фотографії його уламків, зазначивши, що бойова частина БПЛА містила тротил і була начинена металевими кульками.

Нагадаємо, 1 серпня, президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий закінчити війну проти України, але на умовах, які він озвучив у червні 2024 року.

Окрім цього, Володимир Путін акцентував на важливості переговорів і водночас заявив про «надмірні очікування».

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп висловив готовність запровадити санкції щодо Росії через 8 днів.