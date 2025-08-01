Цунамі пошкодило базу ядерних підводних човнів Путіна у Тихому океані (фото)

Два російські підводні човни класу «Ясень» з крилатими ракетами пришвартовані до бази «Рибачий» / © Міноборони РФ

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Секретну військово-морську базу «Рибачий» Тихоокеанського флоту Росії, розташовану в Авачинській затоці на Камчатці, було пошкоджено цунамі, яке виникло внаслідок землетрусу магнітудою 8,8.

Це підтверджують супутникові знімки, проаналізовані аналітиками компанії Umbra Space, пише Daily Mail.

Один із причалів бази, добре помітний на знімках до землетрусу (від 17 липня), після удару стихії виявився суттєво деформованим — нахилений під різким кутом. Експерти вважають, що характер пошкоджень свідчить про руйнівну дію хвиль. Цунамі досягло берега лише за 15 хв. після підземних поштовхів.

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Хоча підводних човнів у момент удару біля пошкодженої ділянки не зафіксовано, поруч стояло надводне судно. Також на зображеннях видно буксир, ймовірно залучений до аварійного відновлення інфраструктури.

Морські аналітики висловили занепокоєння через вразливість бази. Колишній командир ВМС Великої Британії Том Шарп заявив виданню The Telegraph, що причал «перебуває під жахливим кутом» і запитав: «Якщо хвиля дійсно проникла всередину й погнула цей пірс — то що ще вона могла зробити?»

Супутниковий знімок показує пірс до того, як його пошкодило цунамі / © Google Earth

Хвилі цунамі завдали значної шкоди портам у Росії після потужного землетрусу

База розташована за приблизно 120 км від епіцентру землетрусу, і хоча безпосередні пошкодження підводних човнів не підтверджено, масштаби інфраструктурних втрат залишаються невідомими. Підводні човни, які проходять технічне обслуговування, є особливо вразливими в умовах стихії — вони не здатні швидко зануритися або покинути причал.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи наслідки землетрусу, заявив про ефективність системи оповіщення та захищеність інфраструктури, однак про військово-морську базу не згадав — позиція, яка свідчить про офіційне замовчування інциденту.

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Попри частковий географічний захист затоки, база потрапила до зони удару цунамі. Відео з інших ділянок узбережжя демонструють хвилі до 5 м, які затоплювали міста й порти. У Сєвєро-Курильську, що розташований удвічі далі від епіцентру, ніж Рибачий, зафіксовано серйозні руйнування порту — що лише посилило побоювання щодо стану бази стратегічного значення.

За декілька годин після стихійного лиха нові супутникові знімки зафіксували два підводні човни на сусідніх причалах, що свідчить про присутність техніки на об’єкті.

Нагадаємо, 30 липня у Росії на Камчатці стався землетрус магнітудою 8,8. Він став найпотужнішим за останні 70 років і спровокував цунамі та виверження вулкана. Поштовхи були зафіксовані на глибині 18 км в акваторії Тихого океану.

Для Японії, Китаю, Філіппін та інших країн було оголошено про загрозу цунамі. Японія евакуювала працівників АЕС у Фукусімі.

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