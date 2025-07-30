Землетрус у Росії посів шосте місце за потужністю: що відомо / © Associated Press

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У вівторок, 29 липня 2025 року, поблизу узбережжя Росії стався потужний землетрус магнітудою 8,8 балів. Ця сейсмічна подія, що сталася приблизно за 85 миль на схід від Камчатського регіону, викликала попередження про цунамі та змусила мешканців узбережжя, аж до Південної Каліфорнії, евакуюватися вглиб країни.

Про це повідомляє Breitbart.

Один з найбільших землетрусів в історії

За даними Геологічної служби США (USGS), цей землетрус є найбільшою сейсмічною подією у світі з часів землетрусу магнітудою 9,0 у Тохоку, Японія, у 2011 році. Він увійшов до десятки найбільших землетрусів у світі з 1900 року та став шостим за величиною в історії спостережень.

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Хоча землетрус стався в середу вранці за місцевим російським часом, у Сполучених Штатах ще був вівторок. Наразі повідомлень про загиблих чи серйозні травми не надходило.

Вплив на тихоокеанське узбережжя

Через попередження про цунамі на Гаваях залунали сирени, і тисячі людей були евакуйовані вглиб країни. Найвищі зареєстровані хвилі цунамі на Західному узбережжі, за даними CNN World, становили 5,7 футів у Кахулуї, Гаваї, 4 фути в Кресент-Сіті, Каліфорнія, та 3 фути в Арена-Коув, Каліфорнія.

Хоча попередження про цунамі для нижньої частини Каліфорнії згодом було скасовано, Національна метеорологічна служба в Лос-Анджелесі все ж рекомендувала людям триматися подалі від океану через можливі сильні течії.

Найбільшим землетрусом, коли-небудь зареєстрованим, був землетрус магнітудою 9,5 балів у центральному регіоні Чилі в 1960 році, що призвів до загибелі понад 1600 осіб. Другий за величиною, магнітудою 9,2 бала, стався на Алясці у 1964 році, тривав майже 5 хвилин і забрав життя 130 людей.

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Нагадаємо, після землетрусу на Камчатці у Росії почалося виверження вулкана Ключевська Сопка. Зараз там спостерігається сильне свічення і сходження розпеченої лави по задньому схилу.