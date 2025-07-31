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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Варшаві українець викрав співгромадянку: деталі справи

У Польщі варшавська прокуратура розслідує справу щодо викрадення українки її співгромадянином.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Поліція Польщі

Поліція Польщі

У Варшаві 39-річний громадянин України викрав 27-річну українку. Злочинця було заарештовано.

Про це повідомляє inPoland.

Деталі справи

Як зазначається, 16 липня 2025 року 39-річний українець викрав 27-річну громадянку України. Він вивіз жінку з Варшави проти її волі, тож жертва не знала, куди її везуть.

«Жінка не мала змоги вийти з машини, бо двері були заблоковані, однак змогла зателефонувати за номером екстреної служби та надати диспетчеру ключову інформацію: марку та колір транспортного засобу, а також напрямок руху — з Цеханова до Млави», — йдеться у повідомленні.

Отримавши важливу інформацію, поліцейські виявили та зупинили транспортний засіб в місті Ступськ Млавського повіту. За кермом перебував той самий викрадач, його затримали.

Виявилося, що чоловік має судову заборону керування транспортним засобом. Йому висунули обвинувачення у незаконному позбавленні волі та порушенні судової заборони керування. Чоловікові суворо заборонено наближатися до потерпілої.

Нагадаємо, у місті Радом (Польща) 39-річному поліцейський погрожував українському таксисту. Відомо, що правоохоронець у стані алкогольного сп’яніння почав ображати та погрожувати водію через його національність.

Як повідомила представниця міської поліції Радома Дорота Вятр-Курзава, агресивним пасажиром таксі виявився досвідчений поліцейський із 19-річним стажем у CBŚ. За словами слідчих, образи та погрози на адресу українця мали ознаки національної нетерпимості.

Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі. Прокуратура не виключає розширення звинувачень, що може призвести до суворішого вироку.

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