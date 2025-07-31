Як зміняться пенсії в Україні 2026 року: подробиці

Пенсія

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У 2026 році українські пенсіонери знову можуть розраховувати на підвищення виплат. Традиційно у березні уряд проводить індексацію пенсій, і цьогорічна формула не стане винятком. Індексація стосується саме солідарної трудової пенсії, а розмір надбавок напряму залежатиме від рівня інфляції у 2025 році та темпів зростання середньої заробітної плати.

Про це пише 24 канал.

Механізм розрахунку залишиться незмінним: 50% інфляції плюс 50% зростання зарплати. Саме за цією формулою у 2025 році пенсії вже проіндексували на 11,5%, і очікується, що у 2026 цифра буде подібною або навіть вищою — залежно від макроекономічної ситуації.

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Крім індексації, пенсії в Україні залежать від прожиткового мінімуму. Його зростання впливає не лише на мінімальні й максимальні пенсії, а й на розмір надбавок та соціальних доплат.

Згідно з проєктом Бюджетної декларації на 2026–2028 роки, прожитковий мінімум виглядатиме так:

для дітей до 6 років — 2 783 грн;

від 6 до 18 років — 3 471 грн;

для працездатних — 3 288 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 564 грн.

Ці показники також будуть використані для коригування пенсій, адже саме вони впливають на надбавки, соціальні виплати та податкові пільги.

Таким чином, 2026 рік принесе черговий перерахунок пенсій, який уже закладено в бюджетне планування. Остаточні цифри стануть відомі ближче до весни, коли Держстат оприлюднить точні показники інфляції й зарплат. Але вже зараз можна прогнозувати, що підвищення виплат буде помітним, зважаючи на економічні тренди 2025 року.

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Раніше повідомлялось, що у серпні частина українців не отримає пенсій. Ухвалюючи державний бюджет на 2025 рік, Верховна Рада надала термін пів року, щоб деякі пенсіонери підтвердили свою особу.