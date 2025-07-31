В Україні є активний вулкан, про який майже ніхто не знає: де розташований

Вулкан Старуня в Україні (фото: karpatium/chelana) / © Інтернет

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Україна, попри відсутність асоціацій з класичними вулканами, як в Ісландії чи Італії, все ж має унікальний геологічний феномен. Замість згаслих вулканів, які є на нашій території, в Івано-Франківській області розташована справжня природна рідкість — активний грязьовий вулкан.

Про це повідомляє 24 канал.

Старуня: грязьовий вулкан як живий індикатор Землі

У передгір’ї Карпат, поблизу села Старуня, Богородчанського району, Івано-Франківської області, знаходиться єдиний в Україні активний вулкан. Це не традиційний вулкан, що вивергає лаву, а геологічне утворення з приблизно десятьма грязьовими кратерами. Його особливістю є викиди гарячої грязі, газів та каміння, що робить його унікальним природним явищем. Земля в цьому районі буквально «дихає», періодично бурлячи і виділяючи дим.

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Цей вулкан є природним сейсмічним індикатором. Вчені помітили, що його активність — інтенсивність і частота викидів — посилюється за кілька днів до землетрусу. Навіть якщо епіцентр знаходиться за тисячі кілометрів. Завдяки цій особливості Старуня допомагає прогнозувати землетруси не лише в Україні, але й у Румунії, Італії, Грузії та інших країнах.

Окрім свого наукового значення, грязі та мінералізовані води Старунського вулкана мають лікувальні властивості. Їх використовують для оздоровлення завдяки протизапальній дії, що приваблює сюди туристів, які цікавляться медичним туризмом.

Старуня — це справжній геологічний феномен, який відкриває нам «вікно» у внутрішнє життя планети. Це не просто цікава туристична локація, а надзвичайно важлива наукова точка для сейсмологічних та геологічних досліджень.

Нагадаємо, після землетрусу на Камчатці у Росії почалося виверження вулкана Ключевська Сопка. Це вдалося зафіксувати на відео.

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Вулкан Ключевська Сопка вивергається на Камчатці через найбільший від 1952 року землетрус. Зараз там спостерігається сильне свічення і сходження розпеченої лави по задньому схилу.