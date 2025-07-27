У серпні частина українців не отримає пенсій: кого це стосується

Пенсія

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У серпні буде призупинено виплати для пенсіонерів, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і проживали на окупованих територіях до 24 лютого 2022 року.

Про це повідомив Андрій Рева, який був міністром соціальної політики у 2016-2019 роках, у коментарі телеканалу «Київ24».

«Практично мова йде про колишніх мешканців ОРДЛО. Це не стосується тих пенсіонерів, які опинилися на окупованій території і змушені були шукати прихистку в інших регіонах України після початку широкомасштабного вторгнення», — пояснив він.

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За словами Андрія Реви, станом на кінець 2023 року на банківських рахунках цих людей накопичено близько 10 мільярдів гривень, однак зафіксовано повну відсутність транзакцій.

«Пенсіонери не отримували, не знімали, не використовували [ці кошти]. І ці люди не проходили фізично ідентифікацію. Тобто фактично вони [кошти для виплати пенсій] висять в банку і руху по цих коштах немає», — зазначив він.

Ексміністр нагадав, що Верховна Рада, ухвалюючи державний бюджет на 2025 рік, вирішила надати термін пів року, щоб ці пенсіонери підтвердили свою особу.

«Якщо цього не станеться, то від серпня ці гроші переведуть в Пенсійний фонд, і вони там будуть знаходитись. Коли ці люди знайдуться або з’ясується, що, на жаль, їх немає, якщо такі випадки будуть, то матимуть право на отримання цих коштів їхні родичі», — пояснив подальшу долю коштів для таких пенсійних виплат Андрій Рева.

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Нагадаємо, деякі пенсіонери в Україні мають право отримувати декілька надбавок, що дозволяє їм збільшити свою пенсію на понад 1 500 гривень.