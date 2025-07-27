В августе часть украинцев не получит пенсий: кого это касается

Пенсия

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В августе будут приостановлены выплаты для пенсионеров, которые получили статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и проживали на оккупированных территориях до 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщил Андрей Рева, который был министром социальной политики в 2016-2019 годах, в комментарии телеканалу «Киев24».

«Практически речь идет о бывших жителях ОРДЛО. Это не касается тех пенсионеров, которые оказались на оккупированной территории и вынуждены были искать убежища в других регионах Украины после начала широкомасштабного вторжения», — пояснил он.

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По словам Андрея Ревы, по состоянию на конец 2023 года на банковских счетах этих людей накоплено около 10 миллиардов гривен, однако зафиксировано полное отсутствие транзакций.

«Пенсионеры не получали, не снимали, не использовали [эти средства]. И эти люди не проходили физически идентификацию. То есть фактически они [средства для выплаты пенсий] висят в банке и движения по этим средствам нет», — отметил он.

Экс-министр напомнил, что Верховная Рада, принимая государственный бюджет на 2025 год, решила предоставить срок полгода, чтобы эти пенсионеры подтвердили свою личность.

«Если этого не произойдет, то с августа эти деньги переведут в Пенсионный фонд, и они там будут находиться. Когда эти люди найдутся или выяснится, что, к сожалению, их нет, если такие случаи будут, то будут иметь право на получение этих средств их родственники», — пояснил дальнейшую судьбу средств для таких пенсионных выплат Андрей Рева.

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Напомним, некоторые пенсионеры в Украине имеют право получать несколько надбавок, что позволяет им увеличить свою пенсию более чем на 1 500 гривен.