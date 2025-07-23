Прибавки к пенсии: кому доплатят более 1 500 грн

Прибавки к пенсии

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В Украине для людей пожилого возраста предусмотрен ряд разнообразных доплат к основной пенсии. Некоторые пенсионеры, по данным Пенсионного фонда, имеют право получать сразу несколько таких надбавок, что позволяет им увеличить свою пенсию более чем на 1 500 гривен.

Прибавка для пенсионеров 80+ лет

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают специальную ежемесячную доплату от Пенсионного фонда. Эта прибавка, введенная в 2020 году, сейчас составляет 570 грн (сначала было 500 грн, но потом ее увеличили).

Важно знать, что эта доплата начисляется автоматически, если основная пенсия не превышает 10 340,35 грн.

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Если вам исполнилось 80 лет, но вы не получаете этой доплаты, советуем обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины для уточнения информации.

Кто может получать надбавку к пенсии в размере 944 грн ежемесячно

Есть еще одна важная финансовая поддержка для самых уязвимых пенсионеров — дополнительные 944 грн ежемесячно. Она предусмотрена для пенсионеров, которым уже исполнилось 80 лет и которые по стечению обстоятельств проживают одиноко. Ключевым моментом является отсутствие у таких лиц трудоспособных родственников, которые согласно действующему законодательству обязаны их содержать. Даже если у пенсионера есть дети, но они уже достигли пенсионного возраста или признаны нетрудоспособными, это может служить основанием для назначения этой выплаты. Размер этого пособия составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас эта сумма равна 2 361 грн). Чтобы оформить такую важную поддержку, необходимо иметь на руках медицинское заключение, официально подтверждающее потребность пенсионера в постоянном постороннем уходе.

Кто может получать надбавку к пенсии в размере более 1 500 грн

Итак, если пенсионер достиг 80-летнего возраста, живет одиноко, не имеет трудоспособных родственников и нуждается в постоянном уходе, он может получать обе доплаты одновременно, а именно:

570 грн (за достижение 80 лет)

944 грн (компенсация за уход)

Таким образом, общая сумма дополнительных выплат может составлять 1 514 гривен в месяц, значительно увеличивая основную пенсию.

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Как оформить и получать дополнительные выплаты

Доплата 570 грн (для 80+ лет) начисляется автоматически Пенсионным фондом после достижения соответствующего возраста и при условии соблюдения размера пенсии. Никаких специальных действий от пенсионера не требуется, кроме возможного обращения в ПФУ в случае ее неначисления.

Для получения доплаты 944 грн (компенсация за уход) необходимо лично обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины и предоставить следующие документы: Паспорт и пенсионное удостоверение. Документальное подтверждение отсутствия трудоспособных родственников (например, справки о составе семьи, свидетельства о смерти, документы об инвалидности родственников и т.п.). Медицинскую справку (вывод), подтверждающую потребность в постоянном постороннем уходе. Этот вывод выдает медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) или врачебно-консультативная комиссия (ВКК) учреждения здравоохранения.

