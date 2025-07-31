В Варшаве украинец похитил согражданку: детали дела

Полиция Польши

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В Варшаве 39-летний гражданин Украины похитил 27-летнюю украинку. Преступник был арестован.

Об этом сообщает inPoland.

Детали дела

Как отмечается, 16 июля 2025 39-летний украинец похитил 27-летнюю гражданку Украины. Он вывез женщину из Варшавы против ее воли, так что жертва не знала, куда ее везут.

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«Женщина не могла выйти из машины, потому что дверь была заблокирована, однако смогла позвонить по номеру экстренной службы и предоставить диспетчеру ключевую информацию: марку и цвет транспортного средства, а также направление движения — из Цеханова в Млаву», — говорится в сообщении.

Получив важную информацию, полицейские обнаружили и остановили транспортное средство в городе Ступск Млавского уезда. За рулем находился тот же похититель, его задержали.

Оказалось, что у мужчины есть судебный запрет на управление транспортным средством. Ему предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и нарушении судебного запрета управления. Мужу строго запрещено приближаться к потерпевшей.

Напомним, в городе Радом (Польша) 39-летнему полицейский угрожал украинскому таксисту. Известно, что правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения начал оскорблять и угрожать водителю из-за его национальности.

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Как сообщила представитель городской полиции Радома Дорота Вятр-Курзава, агрессивным пассажиром такси оказался опытный полицейский с 19-летним стажем в CBŚ. По словам следователей, оскорбления и угрозы в адрес украинца имели признаки национальной нетерпимости.

Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы. Прокуратура не исключает расширения обвинений, что может привести к более суровому приговору.