Тело украинца обнаружили в отеле в Молдове: подробности

Флаг Молдовы / © Unsplash

Реклама

В гостиничном номере был найден бездыханный мужчина. Ужасную находку обнаружили вчера днем, около 15:37, на улице Буку наконец в центре столицы Молдовы.

Об этом сообщают источники PulsMedia.MD.

По их данным, погибшим оказался 46-летний мужчина из Украины. Его тело обнаружил один из работников гостиницы, сразу же сообщивший полицию. Человек лежал без признаков жизни, повиснув на дверной ручке в номере, где он, вероятно, остановился.

Реклама

Прибывший на место происшествия судебно-медицинский эксперт после предварительного осмотра тела не обнаружил на нем признаков насильственной смерти, что дает правоохранителям основания рассматривать как предварительную версию самоубийства.

Правоохранительные органы начали расследование этого случая, чтобы выяснить все обстоятельства смерти мужчины, а также причины, которые могли побуждать его к такому отчаянному шагу.

Напомним, в Польше задержан 39-летний гражданин Украины, подозреваемый в похищении 27-летней украинки. Инцидент произошел 16 июля 2025 г. в Варшаве. По предварительным данным, мужчина вывез женщину против ее воли, и она не знала, куда ее везут.

Дверь автомобиля была заблокирована, поэтому потерпевшая не могла самостоятельно выбраться. Однако ей удалось позвонить по телефону на экстренную линию и передать диспетчеру важные сведения: марку и цвет автомобиля, а также направление движения — из Цеханова в Млаву.

Реклама

Полиция оперативно отреагировала: транспортное средство обнаружили и остановили в городе Ступск Млавского уезда. За рулем был подозреваемый, которого сразу задержали. Как выяснилось, у мужчины уже был судебный запрет на управление транспортными средствами.

Ему предъявлены обвинения по факту незаконного лишения свободы и нарушения судебного запрета. Правоохранители также запретили мужчине приближаться к потерпевшей.